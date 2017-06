Vergangenen Freitag trafen sich Lehrende der PH Schwäbisch Gmünd und der UUlm mit dem Ziel, die seit vielen Jahren bestehende Kooperation in der Lehramtsausbildung zu stärken und in eine digitale Zukunft zu führen.

Das Treffen und der Austausch der FachvertreterInnen aus Mathematik, Physik, Chemie und Biologie stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. Prof. Dr. Ulrich Kortenkamp, Mathematikdidaktiker von der Universität Potsdam, stellte im Eröffnungsvortrag verschiedene Möglichkeiten zur Aktivierung von und zum Austausch mit Studierenden mit verschiedenen Onlinetools vor. In einem Vortrag von Prof. Dr. Hermann Schumacher von der SAPS der Universität Ulm lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeiten zum Einsatz der Lernplattform Moodle im Fernstudium kennen.

Die anschließende rege Diskussion der Lehrenden in Fächergruppen mündete in der Vereinbarung konkreter Ziele für den zukünftigen Lehraustausch. Dabei profitieren die Studierenden an beiden Hochschulstandorten von den jeweiligen Stärken der beiden Partnerhochschulen. Ulmer Studierende erhalten aus Schwäbisch Gmünd insbesondere ein Angebot an fachdidaktischen Veranstaltungen, für Studierende der PH Gmünd werden fachwissenschaftliche Lehrangebote eingerichtet bzw. die bereits vorhandenen Konzepte für den Lehraustausch werden optimiert.

In einer Pressemitteilung berichtet die Universität Ulm ausführlich zum Tag des Lehramts und lässt dabei auch einen Lehramtsstudierenden zu Wort kommen.