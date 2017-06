Mit der Ausbildung zum E-Tutor/zur E-Tutorin erwerben Sie nicht nur ASQ-Punkte, sondern auch praxisrelevantes Wissen zur Digitalisierung der Lehre sowie ein Zusatzzertifikat, das sich bei der Bewerbung um Hiwi-Stellen und ggf. auch auf dem Arbeitsmarkt als nützlich erweisen kann.

Die Veranstaltung wird mit 3CP angerechnet. Die Benotung erfolgt auf Basis eines E-Portfolios. Inhaltlich und vom Arbeitsaufwand her setzt sich die Veranstaltung aus drei Elementen zusammen:

1. Erwerb von Grundlagenkenntnissen und Methoden zur Digitalisierung der Lehre

In einem Blockseminar - bereits am 09. Juni! - erarbeiten Sie gemeinsam Grundlagen- und Methodenkenntnisse. Dazu gehören Wissen aus der Lehr- und Lernpsychologie und eine Einführung in die Bedienung verschiedener E-Learning Tools der Universität Ulm, z.B. Moodle, aus Dozentensicht.

2. Entwicklung konkreter Ideen sowie Umsetzung in einem Praxisprojekt

In der vorlesungsfreien Zeit entwickeln Sie Ideen, wie eine konkrete Lehrveranstaltung in Ihrem Studiengang durch digitale Elemente angereichert werden kann. Diese Ideenfindungsphase wird durch ein Onlineangebot in Moodle unterstützt. Damit sie Ihre Ideen auch tatsächlich realisieren können, ist die Zusammenarbeit mit einem Dozenten/einer Dozentin unerlässlich - ideal ist es deshalb, wenn Sie Ihre Idee gleich gemeinsam entwickeln bzw. frühzeitig vorstellen, um sie dann gemeinsam weiterentwickeln zu können.

Im WiSe 17/18 arbeiten Sie als E-Tutor/E-Tutorin indem Sie Ihre Idee umsetzen und erproben. Ob das nun ein semesterbegleitetendes Projekt oder aber nur an einem/einigen wenigen Terminen der Lehrveranstaltung sein wird, ist von Ihrer Idee und den Vereinbarungen mit den Lehrenden abhängig.

3. Dokumentation und Reflexion Ihrer Erfahrungen in einem E-Portfolio

Zum Abschluss der Veranstaltung wird noch ein kürzerer Blocktermin gegen Ende des WiSe 17/18 stattfinden. Den Leistungsnachweis erbringen Sie über ein E-Portfolio, in dem Sie Ihr Projekt dokumentieren und reflektieren.

Im ASQ sind noch einige wenige Plätze frei, die Sie bei Interesse kurzfristig belegen können. Melden Sie sich bei Interesse gerne per E-Mail!

Falls Sie Dozent/in sind und sich gut vorstellen könnten, Ihre Veranstaltung digital anzureichern, freue ich mich ebenfalls über Ihre Kontaktaufnahme. Ggf. können wir Ihnen aus dem ASQ einen E-Tutor/eine E-Tutorin vermitteln oder aber unser Team unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen.