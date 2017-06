Mit dem Ars Legendi-Preis in Physik sind dieses Jahr drei Professorinnen und Professoren der Hochschule Rosenheim vom Stifterverband ausgezeichnet worden. Ihr Lehransatz zeigt, wie man digitale Methoden so einsetzen kann, dass die Präsenzlehre bedarfsgerecht genutzt werden kann.

In einem Video des Bayerischen Rundfunks wird der Lehransatz der Ars Legendi-Preisträger Prof. Dr. Claudia Schäfle, Prof. Dr. Silke Stanzel und Prof. Dr. Elmar Junker von der Hochschule Rosenheim anschaulich präsentiert. Ähnlich dem verwandten didaktischen Konzept des Flipped Classrooms bereiten sich Studierende intensiv auf die Präsenzvorlesung vor. Sie bearbeiten Quizzes und sind auch gefordert, eigene Fragen zu stellen. Die Quizzes und auch die von den Studierenden gestellten Fragen werden von den Lehrenden bewertet. Über diesen Bewertungsprozess ist eine bedarfsgerechte Vorbereitung auf die Präsenzlehre möglich. Die Lehrenden gewinnen einen Überblick darüber, welche Inhalte den Studierenden besondere Schwierigkeiten bereiten und welche Fragen in der Vorbereitung offen blieben. Exakt diese Inhalte können in der Präsenzvorlesung gezielt bearbeitet werden. Die Lehrenden werden auf diese Weise vom bloßen Wissensvermittler zu Lerncoaches.

Wie finden Sie diesen Ansatz, können Sie sich vorstellen, eine ähnliche Methode in Ihrer Lehrveranstaltung anzuwenden? Oder gehen Sie ggf. sogar schon ähnlich vor? Wir freuen uns, wenn Sie uns von Ihren Ideen erzählen und beraten Sie gerne bei der Umsetzung.