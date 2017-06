Ihr braucht Geld, um euch euer Studium zu finanzieren und wollt daher BAföG beantragen? Aber allein bei dem Gedanken an die ganzen Formulare wird euch schwindelig? Dann haben wir in der heutigen Sendung wieder einen Geheimtipp für euch: Das BAföG-Referat der StuVe! Also hört rein und erfahrt auch gleich noch, wo dieses mysteriöse StuVe-Büro überhaupt ist. Zudem gibt es einen Beitrag über die Musische Werkstatt, sowie eine neue Folge vom Literaturcafé.

Außerdem wieder mit dabei Wissen vor 2, Achtung Frage und natürlich das Zitat der Woche.

Wusstet ihr eigentlich schon, dass die Campuswelle 24/7 Musik sendet? Ein Grund mehr einzuschalten. Wir freuen uns auf euch!

Wenn ihr auch gerne einmal einen Beitrag produzieren möchtet, eure Band vorstellen wollt oder sonst gute Ideen habt, könnt ihr uns gerne auf Facebook schreiben oder das Kontaktformular auf unserer Website benutzen.

Viel Spaß wünscht euch das Campuswelle-Team!