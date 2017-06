Jeder hat schon einmal etwas von einem 3D-Drucker gehört. Aber wisst ihr genau wie so einer genau funktioniert, was alles machbar ist und was noch in der Zukunft möglich sein wird? Wir haben einen interessanten Beitrag für euch auf Lager, welcher euch in die Welten des 3D-Druckens eintauchen lässt!

Außerdem haben wir eine Spezialausgabe aus unserer Reihe "Rezept der Woche", in welcher es heute um Schnaps und Liköre geht, welche ihr selber machen könnt! Also hört rein und überrascht eure Freunde am Wochenende mit etwas Selbstgemachtem!

Zu guter Letzt haben wir noch eine weitere Folge von "Achtung Frage" für euch. Viel Spaß!

Wusstet ihr eigentlich schon, dass die Campuswelle 24/7 Musik sendet? Ein Grund mehr einzuschalten. Wir freuen uns auf euch!

Wenn ihr auch gerne einmal einen Beitrag produzieren möchtet, eure Band vorstellen wollt oder sonst gute Ideen habt, könnt ihr uns gerne auf Facebook schreiben oder das Kontaktformular auf unserer Website benutzen.