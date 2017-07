Gerade im Studium hat man eigentlich genug Zeit, um die Welt zu bereisen. Nur leider fehlt dazu oft das Geld. Wer aber trotzdem nicht auf Reisen verzichten möchte, dem bietet Couchsurfing.org eine super Plattform, um kostenlos bei Privatpersonen zu nächtigen. Es ist nicht nur umsonst, sondern bietet noch so viel mehr. Was genau das ist, erfahrt Ihr in dem Beitrag von Paula.

Um Geld geht es auch in dem Beitrag der Teilnehmer des ASQs und natürlich haben wir auch wieder eine spannende Folge "Achtung Frage" für euch.

Wusstet ihr eigentlich schon, dass die Campuswelle 24/7 Musik sendet? Ein Grund mehr einzuschalten. Wir freuen uns auf euch!

