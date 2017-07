Am Wochenende vom 22./23. Juli 2017 wird die vom kiz betreute Serverlandschaft in die neu sanierten Räume in der Staudingerstraße umziehen. Unsere Beschäftigten arbeiten mit Hochdruck an der schnellen Abwicklung.

Beginn des Umzugs ist Samstag 8 Uhr, geplantes Ende Sonntagabend 18 Uhr.

Die Moodle Lernplattform und die Vorlesungsaufzeichnungen werden in dieser Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wir bitten Sie, dies bei Ihren Planungen zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zum Umzugswochenende erhalten Sie auf der offiziellen Newsmeldung zum Umzug.