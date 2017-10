Mitteilungen und Benachrichtigungen

Ab dieser Moodle Version haben Sie über die Navigationsleiste immer einen Schnellzugriff auf Ihre Mitteilungen und Systembenachrichtigungen (Abb. 12).

Eine detaillierte Information über diese Neuerung können Sie in den entsprechenden Artikeln Systemmitteilungen und Mitteilungssystem nachlesen.

Da sich der Zugriff auf die Mitteilungen derart vereinfacht hat, wurde der Block Mitteilungen im System deaktiviert und steht damit nicht mehr zur Verfügung.

Hinweis:

Standardmäßig erhalten Sie in der Navigationsleiste eine Benachrichtigung über alle Systemereignisse. Möchten Sie bestimmte Benachrichtigungen nicht erhalten können Sie dies in Ihren persönlichen Einstellungen ändern. Klicken Sie dazu einfach auf das Icon in der Navigationsleiste und in dem Benachrichtigungsfenster dann auf das Zahnrad. Auf der Einstellungsseite können Sie die entsprechenden Änderungen in der Spalte Web vornehmen.