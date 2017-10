Aktuelle Meldung

Der European Cyber Security Month (ECSM) ist der Aktionsmonat zum Thema Cyber-Sicherheit, der europaweit im Oktober stattfindet.

Unter Federführung der europäischen IT-Sicherheitsbehörde ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) bieten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union während des Aktionsmonats verschiedene Veranstaltungen und Informationen an, um Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Organisationen für das Thema Cyber-Sicherheit zu sensibilisieren.

Details finden sich auf den Seiten des BSI und auf der Homepage des Aktionsmonats.

Das kiz bietet zum Wintersemester 2017/18 eine neue Kursreihe zur IT-Sicherheit an. Diese Kursreihe beginnt am 11. Januar 2018 und beinhaltet folgende Themen: IT-Sicherheit am Arbeitsplatz, Sichere Passwörter und Zugänge, Anti-Phishing, E-Mail-Sicherheit und Internet-Sicherheit.

Diese Veranstaltungen sind hochschulöffentlich, richten sich also an MitarbeiterInnen, WissenschaftlerInnen und an die Studierenden. Sie können sich ab 01. Oktober 2017 zu diesen Veranstaltungen anmelden. Kursanmeldung über die Lernplattform Moodle.

ke