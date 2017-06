Aktuelle Meldung

Grundsätzlich kann das gebuchte Sprach- und Datenvolumen ab dem 15.06.2017 in allen EU-Mitgliedsstaaten genauso genutzt werden, wie es bisher innerhalb Deutschlands möglich ist.



Gültig ist dies in folgenden Ländern sowie aus den jeweiligen Ländern in ein beliebiges EU- bzw. EWR-Land:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Martinique, Guadeloupe, St. Martin, Französisch-Guayana, Mayotte und Réunion), Griechenland, Großbritannien (einschließlich Gibraltar), Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern (griechischer Teil).

Somit nicht in der Schweiz.



Bitte nach wie vor das Daten-Roaming aktivieren:

Somit erhalten Sie, wenn Sie sich nicht in einem EU-Mitgliedsstaat befinden, z.B. der Schweiz die bisher gewohnte Info-SMS, dass notfalls erforderliches Datenvolumen durch eine entsprechende Antwort-SMS gebucht werden kann.



Bitte beachten Sie auch das Infoblatt von Vodafone.