Aktuelle Meldung

Ab 1. Oktober besteht im Netz der Universität Ulm die Möglichkeit alle Titel der Thieme E-Book Library „Studium und Lehre“ zu testen. Folgen Sie dazu diesem Link



https://www.thieme-connect.de/products/all/home.html



und klicken dort auf den Reiter „Bücher“.



Der Test-Zeitraum endet am 30. November. Danach wird auf Basis der Nutzungsstatistiken, der Nutzerreaktionen, sowie in Abstimmung mit unseren finanziellen Möglichkeiten entschieden, welche Titel das kiz im Jahr 2018 anbietet. Machen Sie also reichlich Gebrauch von diesem Angebot.



Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an Jan Haag.