Aktuelle Meldung

Am Wochenende vom 22./23. Juli 2017 wird die vom kiz betreute Serverlandschaft in die neu sanierten Räume in der Staudingerstraße umziehen. Unsere Beschäftigten arbeiten mit Hochdruck an der schnellen Abwicklung.

Im genannten Zeitraum ist ausschließlich die Verfügbarkeit folgender Dienste geplant:

DNS

E-Mail

Zugang zu Forschungs- und Uni-Cluster

Backup

WLAN via EduRoam (kein Welcome-Gastnetz)

mit Einschränkungen: Web-Server

Die Bibliotheks-Zentrale hat wie gewohnt geöffnet, jedoch kommt es auch hier zu Einschränkungen der verfügbaren Dienste.



Beginn des Umzugs ist Samstag 8 Uhr, geplantes Ende Sonntagabend 18 Uhr.



Unser Helpdesk-Team steht Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung!

Ihr kiz-Team