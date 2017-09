Aktuelle Meldung

Zur Zeit sind vermehrt Phishing-Mails unterwegs. Auch sogn. Spear-Phishing-Mails, die speziell an Wissenschaftler gerichtet sind und z.B. zur Begutachtung eines Fachartikels o.ä. aufrufen.



Ein beigefügter Link soll dann eine Verbindung mit dem Bibliotheksportal der Universität herstellen, an der die angeschriebenen Personen beschäftigt sind.



Die von den Angreifern versendeten Links nutzen

- das http-Protokoll

- sie besitzen eine indische Länderkennung,

Bsp.: http ://mylogin.ub.[Name der Uni].de-i.in/login.php

Bitte überprüfen Sie Ihren Maileingang auf verdächtige Mails und klicken Sie die angebotenen Links keinesfalls an.



Bei Rückfragen wenden Sie sich an unseren Helpdesk.

(Ke)