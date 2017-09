10 Jahre Wirtschaftsprüferausbildung an der Universität Ulm Zeit : Freitag , 6.10.2017, 11:30 Uhr

Ort : Universität Ulm, Forschungsgebäude N27, Multimediaraum ,

Referate werden u.a. durch Herrn WP/StB Gerhard Ziegler (Präsident der Wirtschaftsprüferkammer) sowie Herrn WP/StB Dr. Klaus-Peter Feld (Geschäftsführendes Mitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.) gehalten. Ferner wird Herr StB Dr. Robert Mayr (Vorsitzender des Vorstands der DATEV eG) mit einem Vortrag zum Thema „Mission Digitale Transformation“ sowie Herr StB Stefan Groß (Partner bei Peters, Schönberger und Partner mbB) mit einem Vortrag zum Thema „Wirtschaftsprüfer 2.0 im digitalen Ökosystem“ referieren. Abgerundet wird das Programm durch eine Podiumsdiskussion, an der neben den oben genannten Rednern auch Herr Prof. Dr. Hanno Merkt (Professor an der Universität Freiburg und Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe) und Frau WP Sylvia Kling (13b-Absolventin der Universität Ulm) teilnehmen werden



Eintritt frei.

www.13b-bachelor.de