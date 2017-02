Business Analytics und Roadmap Industrie 4.0: Weiterbildung für die digitale Transformation Zeit : Donnerstag , 16.03.2017 18:00 Uhr

Ort : Studio der Sparkasse Neue Mitte ,

Veranstaltungsreihe der School of Advanced Professional Studies: Im Zentrum einer jeweils ca. einstündigen Veranstaltung mit Vortrag und Diskussion sowie anschließendem "Get Together" steht ein Thema im Kontext eines weiterbildenden Studiengangs.

1. Sensorsystemtechnik (Prof. Dr. Slomka)

2. Business Analytics (Prof. Dr. Seiter)

3. Innovations- und Wissenschaftsmanagement (Prof. Dr. Brecht) 4. Aktuarwissenschaften (Prof. Dr. Zwiesler)



Info auch unter: https://www.facebook.com/SAPS.Ulm/