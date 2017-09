First Danube Conference for Higher Education Zeit : Donnerstag , 2.11. + Freitag 3.11.2017

Ort : Sparkasse Ulm, Neue Straße 66 + Rathaus Ulm, Marktplatz 1, 89073 Ulm ,

Europas Hochschullandschaft sieht sich derzeit verschiedenen Herausforderungen ausgesetzt. Zur Begegnung dieser Herausforderungen sind Hochschulen unter anderem auch auf professionelle Führungsstrukturen und Abläufe angewiesen. Um einen internationalen Austausch von Fachwissen und Forschungsergebnissen in diesem Bereich zu ermöglichen und zu intensivieren, wird am 2. und 3. November 2017 die „First Danube Conference for Higher Education“ stattfinden. Verantwortlicher für die Konferenz ist Prof. Mischa Seiter (Institut für Technologie- und Prozessmanagement, Universität Ulm).



Ausgerichtet wird die Konferenz von der Universität Ulm. Die Stadt Ulm nimmt als Veranstaltungsort und als Tor zur Donau dabei eine besondere Stellung ein. Seit vielen Jahren arbeitet die Stadt aktiv daran, Verbindungen und Kontakte zwischen den verschiedenen an der Donau gelegenen Nationen und Kulturen zu schaffen bzw. zu vertiefen. Aus wissenschaftlicher Sicht stellte die Universität Ulm zudem die erste Wegmarke der Donau auf ihrem langen Weg nach Osten dar; ein idealer Ausgangspunkt zur Etablierung eines Netzwerks von Hochschulen des Donau-Raums.



Adressaten der englischsprachigen Konferenz sind Dozentinnen und Dozenten sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Schwerpunkt im Bereich „Governance in Hochschulen“. Es werden ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sieben mittel- und osteuropäischen Ländern erwartet.



Alle Informationen zur kostenfreien Anmeldung sowie zum Programm finden Sie unter der offiziellen Webseite der Donaukonferenz:

danubeconference.org