Fortbildungen des Neurozentrums Zeit : Mittwoch , 12.07.2017, 13:00 Uhr

Veranstalter : Abteilung für Neurologie des Universitätsklinikums Ulm und Neurozentrum der Universität Ulm

Ort : Fortbildungen , Oberer Eselsberg 45, Gemeinschaftsraum

Dr. Edward Stern, Israel

"The pathophysiology of the neocortical network underlying dementia"

