Fortbildungen des Neurozentrums Zeit : Mittwoch , 19.07.2017, 13:00 Uhr

Veranstalter : Abteilung für Neurologie des Universitätsklinikums Ulm und Neurozentrum der Universität Ulm

Ort : Universitäts- und Rehabilitationskliniken , Oberer Eselsberg 45, Gemeinschaftsraum

Dr. Marcus Conrad, München

"Ferroptosis: A novel form of regulated necrotic cell death highly relevant for diseases of the CNS"

www.rku.de

www.uniklinik-ulm.de