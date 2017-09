Herausforderungen der Lehre an der Universität Ulm Zeit : Freitag , 29.9.2017, 10:00 Uhr

Ort : Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee 11, O26, Hörsaal 4/4 ,

Vortrag im Rahmen der Herbstakademie

Referent: Junior-Prof. Dr. Ulrike Nett, Empirische Bildungsforschung der Universität Ulm

Moderation: Dr. Markus Marquard, ZAWiW

Der Vortrag wird in den Hörsaal 2 übertragen.

Studierende stehen heute vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Insbesondere in den MINT-Fächern und der Medizin, also Fächern, die an der Universität Ulm einen besonderen Stellenwert haben, sind diese Herausforderungen, und damit auch die Studienabbruchsquoten deutschlandweit teilweise recht hoch. Worin bestehen die Hindernisse, die einem erfolgreichen Studium entgegen wirken? Wo liegen die Chancen und Ressourcen, die Studierende nutzen können um ihr Studium erfolgreich abzuschließen? Wie kann man Studierende darin bestärken, eigenständig und zielgerichtet zu studieren?

Diese Fragen werden aus theoretischer wie aus praktischer Sichtweise diskutiert. Dabei werden auch Ergebnisse der Begleitforschung zum Projekt UULM PRO MINT & Med vorgestellt, aus denen die Stärken und Möglichkeiten der Universität Ulm abgeleitet werden können.