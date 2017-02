International erfolgreich präsentieren – Vorträge und Selbstdarstellung in englischer Sprache für Wissenschaftlerinnen Zeit : Dienstag , 21. + Mittwoch, 22.3.2017 ganztägig

Veranstalter : Gleichstellungsreferat

Ort : Universität Ulm, Senatssaal, Helmholtzstraße 16 ,

Referent: Alexander von Reumont, Trainer und Dozent für Englische Rhetorik und Kommunikationstechnik.



Das Angebot richtet sich an Wissenschaftlerinnen der Universität Ulm aus dem deutschsprachigen Raum. Es bietet in einem geschützten Raum die Möglichkeit, sich theoretisch und praktisch gezielt auf die Vortragssituationen im Ausland vorzubereiten. Sie lernen Methoden, Techniken und Kniffe der angelsächsischen Vortrags- und Präsentationskultur kennen. Der individuelle Vortrags- und Sprachstil jedes Einzelnen wird anhand vieler praktischer Übungen, unter anderem mittels Videoanalyse, verbessert. Ziel des Seminars ist es, Schwellenängste zu überwinden und sich in englischer Sprache selbstbewusst und überzeugend zu präsentieren.

Anmeldeschluss: Dienstag, der 21. Februar 2017

Eigenanteil: 120,00 Euro (den Restbetrag übernimmt das Gleichstellungsreferat)

Weitere Informationen