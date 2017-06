Kunstaktion von Ralf Milde: Einweihung des 2. Lehrstuhls Zeit : Mittwoch , 18:00 Uhr

Ort : Östlicher Münsterplatz, ggü. Schuhhaus Werdich ,

Am Mittwoch, 28. Juni (18:00 Uhr), baut der Ulmer Kulturmacher Ralf Milde im Rahmen seiner Jubiläums-Aktion den zweiten "Lehrstuhl" am östlichen Münsterplatz auf. Dieses Mal hat er sich die Biologie vorgenommen und das Sitzmöbel erinnert an einen Baum. Alle Interessierten sind eingeladen, beim Aufbau zu helfen. Biowissenschaftler der Universität Ulm werden die Lehrstuhleinweihung gestalten.