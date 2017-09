Neurochirurgie zum Anfassen

Hirntumor-Symposium - Patienten-Informationsveranstaltung Zeit : Samstag , 7.10.2017, 10:00 - 12:00 Uhr

Veranstalter : Klinik für Neurochirurgie

Ort : Stadthaus Ulm, Münsterplatz ,

Das Messer im Kopf: Operationen am Gehirn - Eingriffe an der komplexesten Struktur des menschlichen Körpers

ltd. OA Prof. Dr. R. König, OA PD Dr. J. Coburger, OA Dr. J. Engelke, OÄ Dr. U. Bäzner

Wie funktionieren Eingriffe am Gehirn? Wie behandelt man einen Hirntumor? Wie kann ich am Gehirn operieren ohne die Hirnfunktion zu beeinträchtigen? Was ist ein Hirnschrittmacher? Diese und mehr Fragen wird Ihnen unser neurochirurgisches Team beantworten.

Der Eintritt ist frei!