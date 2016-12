Neurochirurgie zum Anfassen

Zack, Peng, Knuff - Was passiert wenn Obelix den Römern auf die Birne haut Zeit : Freitag , 22.09.2017, 18:00 Uhr

Ort : Stadthaus Ulm , Münsterplatz 50,

Dozent: PD Dr. med. Th. Kapapa

Neurochirurgie ist eines der faszinierendsten Fachgebiete der Medizin. Im Mittelpunkt steht die chirurgische Behandlung unseres komplexesten Organsystems: das Nervensystem.

Die Neurochirurgie der Universität Ulm, „eine Klinik an zwei Standorten“, zählt zu den größten bundesweit. Neben der 1970 eigens am bayerischen Bezirkskrankenhaus Günzburg eingerichteten Klinik wurde 2004 der zweite Standort am Uniklinikum Ulm etabliert.

Traumaforschung ist ein renommierter Schwerpunkt an der Universität Ulm.

Asterix und Obelix helfen uns Ihnen Einblicke in Prävention und Versorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen zu vermitteln.