Physiology Seminar Series - Dayne Beccano-Kelly, PhD Zeit : Montag , 27.11.2017, 17:00 Uhr

Veranstalter : Institute of Applied Physiology

Ort : Universität Ulm, N27, Room 4.053 (glass seminar room AG Liss) ,

Physiology Seminar Series - Dayne Beccano-Kelly, PhD

Department of Physiology, Anatomy and Genetics, Medical Sciences Division, University of Oxford, UK.

"iPSC: Making a neuronal model for Parkinson’s disease"



Flyer