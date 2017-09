Prof. Ronald Wetzel: The toxic molecular species in Huntington’s Disease Ort : Universität Ulm , ZBF-Gebäude, Helmholtzstr. 8/1, Seminarraum 1.24

Seminars in Neurology

Prof. Ronald Wetzel

Department of Structural Biology

Pittsburgh Institute for Neurodegenerative Diseases University of Pittsburgh School of Medicine



Title: The toxic molecular species in Huntington’s Disease

Host:

Prof. Dr. Stefan Kochanek

Abteilung für Gentherapie

Tel: 0731 500-46103 www.uni-ulm.de/gentherapie/