Relax! Autogenes Training – in Deiner Ruhe liegt Deine Kraft Zeit : Freitag , 14.7.2017, 16-1945 Uhr und 15.7., 10:00-14:45 Uhr

Veranstalter : Studierendenwerk Ulm

Ort : Studierendenwohnhaus, Manfred-Börner-Str. 5, Seminarraum PBS C003 ,

Seminarleiterin: Gerlinde Kögel, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Yogalehrerin und Autogene Trainerin

Autogenes Training (AT) ist ein Entspannungstraining zur Steigerung Ihrer Selbstentspannungskompetenz und ist einfach und kurz im Alltag integrierbar. Sie wenden es z.B. vor bestimmten Situationen an und es wirkt auch nachhaltig und positiv auf Ihre innere Ruhe und Gelassenheit. Steigerung der Konzentrationskraft, gute Schlafqualität auch in Prüfungszeiten, schnelle Kurzerholung für bessere Leistungsfähigkeit sind nur ein paar Beispiele, was Sie mit Hilfe von AT für sich verbessern können. Sie lernen in diesem Kurs die Grundübungen des Autogenen Trainings einfach und effektiv anzuwenden.

Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und bringen eine Decke und ein kleines Kissen mit. In den Pausen ist für Getränke und kleine Snacks gesorgt.

