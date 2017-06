Ringvorlesung "Quantenphysik und Weltraum"

Optische Uhren - Die genausten Messgeräte und ihre Anwendungen auf der Erde und im Weltraum Zeit : Montag , 10.7.2017, 18:30 Uhr

Veranstalter : studium generale

Ort : Universität Ulm, O25, Hörsaal 1 ,

Dozent: Prof. Dr. Piet O. Schmidt, QUEST Institut, PTB Braunschweig und Leibnis Universität Hannover

Uhren basierend auf optischen Übergängen in Atomen sind die genausten Messgeräte, die uns heute zur Verfügung stehen. Die besten Labor-Prototypen erreichen Genauigkeiten mit 18 Stellen nach dem Komma. Das entspricht einer Gangabweichung von weniger als einer Sekunde über das Alter des Universums. In meinem Vortrag werde ich erläutern wie diese ultra-präzisen Taktgeber funktionieren, und welche Anwendungen damit erschlossen werden können.Dunkle Energie und dunkle Materie könnten den Gang der Uhren beeinflussen und über Vergleiche zwischen unterschiedlichen Uhren nachgewiesen werden. Von Albert Einstein vorhergesagte Effekte ändern die Taktrate der Uhren mit der Höhe über dem Boden. Darüber lässt sich ein weltumspannendes Höhensystem etablieren.

Bringt man solche Uhren in den Weltraum, lassen sich umgekehrt Einsteins Vorhersagen mit nie dagewesener Genauigkeit überprüfen. Globale Satellitennavigationssysteme könnten durch bessere Uhren noch genauer die Position vorhersagen. Dies sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten dieser hochgenauen Messgeräte.

