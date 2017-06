Ringvorlesung "Quantenphysik und Weltraum"

Quantenoptische Präzisionsmessungen zur Bestimmung von Naturkonstanten und ihrer Variation Zeit : Montag , 3-7.2017, 18:30 Uhr

Veranstalter : studium generale

Ort : Universität Ulm, O25, Hörsaal 1 ,

Dozent: Dr. Ronal Holzwarth, Menlo Systems GmbH, Martinsried

Fundamentale Naturkonstanten beschreiben die Welt wie wir sie heute sehen. Sie sind dimensionslos und lassen sich nach heutigem Wissensstand nicht berechnen.

Mit immer neuen, noch präziseren Messgeräten rücken die Physiker den Naturkonstanten zu Leibe. Dabei sind die Übergänge zwischen verschiedenen Energiezuständen von Atomen hervorragende Sonden. Sie können mittels Laserspektroskopie vermessen werden und bieten einen sehr präzisen Einblick in die Welt der Naturkonstanten.

Optische Frequenzkämme stellen mit das genaueste Messgerät dar, das die Physiker im Laufe der Jahre dazu entwickelt haben. Mit nie dagewesener Genauigkeit können heute die Übergänge zwischen verschiedenen Energiezuständen im gleichen oder auch in verschiedene Atomen vermessen werden (siehe auch Nobelpreis für Physik 2005).

Dabei stellt sich auch die Frage, ob denn die Naturkonstanten wirklich konstant sind, oder sich vielleicht mit der Zeit ändern. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie verbietet eigentlich, dass sich Fundamentalkonstanten mit der Zeit ändern. Eine Änderung würde das Einsteinsche Äquivalenzprinzip verletzen. Sollte also eine zeitliche Änderung in den Naturkonstanten entdeckt werden, wäre damit Einsteins Relativitätstheorie widerlegt und der Weg offen für neue Theorien.

Dieser Vortrag gibt einen Einblick in die faszinierende Welt der Präzisionsmessungen mittels Laserspektroskopie. Es wird beschrieben, wie damit physikalische Theorien getestet und Naturkonstanten bestimmt werden können, im Labor auf der Erde und auch im Weltraum.

