Ringvorlesung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Dialog

Chemie und Materialien im Computer - Chancen und Herausforderungen Zeit : Montag , 13.11.2017, 18:30 Uhr

Veranstalter : studium generale

Ort : Universität Ulm, O25, Hörsaal 1 ,

Dozent: Prof. Dr. Axel Groß, Institut für Theoretische Chemie, Universität Ulm

Um unseren derzeitigen Lebensstil in einer umweltschonenden und nachhaltigen Art und Weise zu erhalten, sind beträchtliche wissenschaftliche und technologische Fortschritte notwendig. In den letzten Jahren haben sich neben dem Experiment und der Theorie die computergestützten Wissenschaften zu einem dritten Standbein der Forschung entwickelt, basierend auf der ständig wachsenden Computerleistung, aber auch aufgrund der Entwicklung effi zienterer Computerprogramme.

In diesem Vortrag werden Chancen und Herausforderungen beleuchtet, wie Computersimulationen zum Fortschritt, zum Beispiel in der chemischen Energiespeicherung und -wandlung oder der Katalyse beitragen können. Solche Simulationen werden das Experiment nie vollständig ersetzen, aber sie können die Anzahl der nötigen Experimente signifikant verringern.