Ringvorlesung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Dialog

Das Auto der Zukunft als Partner des Fahrers? Herausforderungen in der Gestaltung kooperativer Fahrer-Fahrzeug-Systeme Zeit : Montag , 20.11.2017, 18:30 Uhr

Veranstalter : studium generale

Ort : Universität Ulm, O25, Hörsaal 1 ,

Dozent: Prof. Dr. Martin Baumann,Institut für Psychologie und Pädagogik, Universität Ulm

Der technologische Fortschritt der letzten Jahrzehnte führt zur Entwicklung von zunehmend autonomen Fahrerassistenzsystemen. Während derartige Systeme ein enormes Potenzial bieten, um den Fahrer in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Komfort zu unterstützen, ist dieses Potenzial nur dann vollständig auszuschöpfen, wenn der Fahrer das System akzeptiert und ein angemessenes Vertrauen in das System entwickelt.

Dies gelingt aber aus unserer Sicht nur dann, wenn das System als unterstützender und kooperativer Partner des menschlichen Fahrers agiert. In diesem Vortrag werden hierzu aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt und diskutiert.