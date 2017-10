Ringvorlesung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Dialog

Naturkatastrophen Zeit : Montag , 23.10.2017, 18:30 Uhr

Veranstalter : studium generale

Ort : Universität Ulm, O25, Hörsaal 1 ,

Dozent: Konrad Sauheitl, Diplom-Geologe, Diplom-Umweltwissenschaftler, Geo-Blick Ulm

In vergangenen Zeiten umgab uns eine feindliche, undurchschaubare Natur, deren willkürlichen Launen wir hilfl os ausgeliefert waren. Mittlerweile haben wir sie leidlich zu verstehen gelernt und mit Hilfe unseres modernen technischen Fortschritts aus unserem täglichen Leben verbannt. Jetzt fehlt sie uns und unsere heutige Beziehung hat sich romantischsehnsüchtig verklärt. Umso erschrockener reagieren wir, wenn sich die Natur plötzlich und unerwartet mit ihrer ganzen Urgewalt zurückmeldet und gegen uns wendet. In einem solchen Moment wird uns unsere Ohnmacht und elementare Naturabhängigkeit bewußt.

Wir erkennen, dass die Naturkräfte permanent im Verborgenen wirken und sich immer wieder zu einzelnen Katastrophen verdichten. Lange Zeiten einschläfernder Ruhe wechseln sich mit kurzen zerstörerischen Naturereignissen ab. Auf unserer dynamischen Erde bleibt keine Geosphäre verschont.

In der Lithosphäre kommt es zu Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Bergstürzen. Die Hydrosphäre ist von Überschwemmungen und Tsunamis betroffen. In der Atmosphäre brauen sich Wirbelstürme zusammen. Selbst aus dem Weltraum droht Gefahr durch Meteoriteneinschläge.

Wir werden die irdischen Naturkatastrophen und die ihnen zugrundeliegenden Auswirkungen an Beispielen illustrieren und Vorbeugungs- und Abwehrmöglichkeiten kennenlernen.In vergangenen Zeiten umgab uns eine feindliche, undurchschaubare Natur, deren willkürlichen Launen

Zu diesem Vortrag findet am 24.10. begleitend eine Seminarveranstaltung statt.