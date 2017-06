Rudern gegen Krebs Zeit : Sonntag , Sonntag, 25.6.2017, 9:00 Uhr

Ort : Volksfestplatz Friedrichsau, Ulm ,

Zum 4. Mal starten am Sonntag, den 25. Juni, 106 Boote bei der 4. Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“. Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen haben dafür genauso trainiert wie Teams von Uniklinikum, Universität, Gesundheitseinrichtungen und Firmen aus Ulm und Umgebung. Initiator und Veranstalter ist die Stiftung Leben mit Krebs in bewährter Kooperation mit der Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin am Universitätsklinikum Ulm und dem Ulmer Ruderclub Donau e. V. (URCD). Die Regatta und das Rahmenprogramm finden an der Donau in Höhe des Volksfestplatzes statt. Die ersten Läufe starten um 9:00 Uhr, die letzten Finale beginnen um 16:30 Uhr.