Sport- und Bewegungstherapie in der Onkologie: aktuelle Studienlage und Aktivitäten am NCT Heidelberg Zeit : Dienstag , 5.12.2017, 13:00 - 14:00 Uhr

Veranstalter : Zentrum für Innere Medizin, Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin

Ort : Sport- und Rehabilitationsmedizin, Bereich Safranberg, Leimgrubenweg 14, Seminarraum 3.13 ,

Prof. Dr. Friederike Rosenberger,

Stellvertretende Leiterin AG "Onkologische Sport- und Bewegungstherapie", Abteilung Medizinische Onkologie, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), Universitätsklinikum Heidelberg

Prof. Friederike Rosenberger ist stellvertretende Leiterin der AG Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am NCT Heidelberg und Professorin an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement Saarbrücken. In ihrem Vortrag wird sie einen Überblick über die Evidenzlage zu den Effekten von körperlichem Training bei onkologischen Patienten geben, laufende Studien und das Patientensportprogramm am NCT Heidelberg vorstellen und Besonderheiten bei der Trainingssteuerung näher beleuchten.