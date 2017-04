Start working! Anfangen statt Aufschieben Zeit : Freitag , 5.5.2017, 15-19:30 Uhr und 6.5. 9:30-17:00 Uhr

Veranstalter : Studierendenwerk Ulm

Ort : Studierendenwohnhaus, Manfred-Börner-Str. 5, Seminarraum PBS C003 ,

Seminarleiterin: Birigitta Schmid, Psychologin und Psychotherapeuting

Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Formen des Aufschiebens (z.B. Vermeidungs- vs. Kick-Aufschieben), mit Motivation und Zeitmanagement. Mit diesen Grundkenntnissen erarbeiten Sie in diesem Kurs Strategien, wie Sie Ihre Pläne zuverlässiger in die Tat umsetzen können.



In diesem Intensivkurs geht es darum, wie Sie sich ein gutes Arbeitsverhalten antrainieren können, obwohl das Beginnen mancher Aufgaben schwer fällt.

Folgende Themen werden wir im Kurs bearbeiten:

- Vermeidungsverhalten erkennen und verstehen

- Formen des Aufschiebens (Kick-Aufschieben, Vermeidungs-Aufschieben)

- Grundwissen zu Zeitmanagement (realistisches Planen, Umsetzung)

- Willenskraft und Willensstärke

- Was können Sie tun, um Ihre Pläne zuverlässiger in die Tat umzusetzen?



Literaturhinweise:

Rückert, Hans-Werner: Schluss mit dem ewigen Aufschieben. Wie Sie umsetzen, was Sie sich vornehmen. Campus Verlag, 8. aktualisierte und erweiterte Auflage, 2014.

Hans-Georg Willmann: Willenskraft (Serie: 30 Minuten), 2. Aufl. 2013



Stichworte: „Prokrastinieren“, „Aufschieberitis“, „chronisches Aufschieben“

Psychosoziale Beratungsstelle