Symposium "Datenschätze im Unternehmen heben" Zeit : Mittwoch , 28.6.2017, 12:00 - 16:30 Uhr

Ort : Haus der Wirtschaft, IHK Ulm ,

Digitalisierung und Vernetzung führen zu einer Datenflut im Wertschöpfungsprozess. Dadurch ergibt sich eine Vielzahl an Potenzialen für Unternehmen, Problemstellungen im gesamten Managementzyklus von Planung, Steuerung und Kontrolle evidenzbasiert zu lösen. Die hierfür benötigten Daten sind in der Regel bereits vorhanden, werden jedoch nicht genutzt. Die Hebung dieser „Datenschätze“ stellt in der betrieblichen Praxis die zentrale Herausforderung dar. Es gilt, geeignete Datenschätze zu identifizieren, aufzubereiten und zu analysieren, um diese zur Lösung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen zu nutzen.



Im Fokus dieses Symposiums steht der Umgang und die Nutzung von Daten im Kontext von Industrie 4.0. Hochkarätige Referenten aus der Praxis berichten in ihren Vorträgen, welche Daten sie im Kontext von Industrie 4.0 identifiziert haben, wie diese genutzt wurden und welche Hürden sich im Zuge der Umsetzung ergeben haben. Zudem haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Unternehmen und deren Lösungen im Rahmen einer Roadshow kennenzulernen.