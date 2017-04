Technological Foresight: Geschäftsmodelle für innovative Unternehmen Zeit : Donnerstag , 04.05.2017 18:00 Uhr

Ort : Studio der Sparkasse Neue Mitte ,

Referent: Prof. Dr. Leo Brecht, Institut für Technologie- und Prozessmanagement, Universität Ulm



Unternehmen stehen vor der Herausforderung einerseits auf immer schnellere Innovationszyklen adäquat zu reagieren und anderseits die richtigen technologischen Optionen zu wählen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.



Dem Technological Foresight kommt deshalb eine ganz zentrale Rolle zu. Im Vortrag wird aufgezeigt, wie Unternehmen unter Verwendung von Big Data Methoden emergente Technologien identifizieren und damit ihr Geschäftsmodell neu gestalten können. Der Vortrag verbindet theoretische Aspekte mit konkreten betrieblichen Anwendungsbeispielen. Der berufsbegleitende Studiengang Master of Science in Innovations- und Wissenschaftsmanagement der Universität Ulm vermittelt neue und erprobte Methoden der Innovationsförderung, bei der Effizienz- und Effektivitätssteigerung bis hin zum Wissenschaftsmanagement.

Ein weiterer Vortrag dieser Reihe findet am 18. Mai statt.

Programm



Info auch unter: https://www.facebook.com/SAPS.Ulm/