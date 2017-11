u3gu Ringvorlesung

Globalisierung, Nachhaltigkeit und Ich?! Zeit : Freitag , 17.11.2017, 15:00 Uhr

Veranstalter : ZAWiW

Ort : Universität Ulm, N24, Hörsaal 13 ,

Dozent: Tobias Orthen, Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n (FAW/n)



Es gibt immer mehr Menschen auf der Welt und alle Menschen wollen ein schönes Leben haben. Dafür braucht man Energie, sehr viel Energie. Die Folgen sind: Viel CO2 in der Luft und das Aussterben vieler Lebewesen. Momentan verändern wir Menschen die Erde so, dass wir ihr sogar schaden. Die globale Nachhaltigkeit sucht nach Antworten, was wir ändern müssen, um den Schaden zu begrenzen.