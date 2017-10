WiMa-Kongress mit Feierstunde

30 Jahre Studium und Praxis e.V. Zeit : Samstag , 11.11.2017, 10:00

Ort : Universität Ulm, Forum und Hörsaal 20 ,

Seit 1998 organisiert Studium und Praxis e.V. jährlich den WiMa-Kongress, eine Kontaktbörse, die Studierende und Firmen beim Jobeinstieg oder der Besetzung von Praktikumsstellen näher zusammenbringt. Zahlreiche namhafte Unternehmen sind dort auf der Suche nach hoch qualifiziertem Nachwuchs. Studierende und Absolventen können sich bei den 44 teilnehmenden Unternehmen über Praktika, Werkstudententätigkeit und den Festeinstieg informieren. Außerdem besteht die Möglichkeit vor Ort Bewerbungsgespräche zu führen.

Weitere Programmpunkte am WiMa-Kongress 2017 sind Fachvorträge aus Industrie und Forschung, der Festakt zum 30-jährigen Bestehen von Studium und Praxis e.V., die Absolventenlounge sowie der Homecoming Day.



Firmenkontaktgespräche und Firmenstände



Firmenvertreter an den Präsentationsständen der Unternehmen geben gerne Auskunft über die Möglichkeiten des Berufseinstiegs und über Praktikumsstellen. Interessenten können hier wichtige Kontakte knüpfen, ihre Bewerbungsunterlagen gleich in die richtigen Hände geben oder Vorstellungsgespräche führen. Um vor Ort an Bewerbungsgesprächen für Stellen und Praktikumsplätze teilzunehmen, besteht die Möglichkeit, bereits im Voraus mit den Unternehmen in Kontakt zu treten. Auf der WiMa-Kongress Homepage www.wima-kongress.de können über ein Online-Bewerbungsportal bei den an den Gesprächen teilnehmenden Unternehmen Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Zudem können hier bereits Stellenausschreibungen der Unternehmen für Praktika, Festeinstieg etc. eingesehen werden.



Der Bewerbungsschluss für die Vorstellungsgespräche ist am 29. Oktober 2017.



Detaillierte Informationen zum Bewerbungsprozess sind auf der Homepage www.wima-kongress.de zu finden. Dort können auch alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen eingesehen werden.



Teilnehmende Unternehmen am WiMa-Kongress 2017 sind unsere Förderer: Allianz, AON, AXA, Deloitte, d-fine, Finbridge, hannover re, Kern Mauch & Kollegen, KPMG, pwc, Sparkassen Versicherung, Swiss Re, Ventum, viadico, Wüstenrot & Württembergische.



Weitere Teilnehmer sind actico, ARAG, Bachert & Partner, Bearing Point, BaFin, CGI, Ebner Stolz, ERGO, EY, HAYS, Horváth & Partners, LBBW, Mazars, Mercedes-Benz Bank, Milliman, msg life, R+V, Schwäbisch Hall, SCOR, Senacor, Die Stuttgarter, SDK, talanx, targens, Viridium Gruppe, VPV, Wilken, Willis Towers Watson und zeb.



Fachvorträge



Die Professoren der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm organisieren das Vortragsprogramm des WiMa-Kongresses. Experten aus Industrie und Forschung bieten ein breites Spektrum an neuesten Informationen aus ihrem jeweiligen Fachbereich. Die Vorträge beinhalten Themen aus den Gebieten "Stochastik in der Praxis", "Finanzwirtschaft", "Wirtschaft & Steuerrecht", "Neue Entwicklungen in den Aktuarwissenschaften", "Finanzmathematik", "Biometrie", "Optimierung in der Praxis" und "Mathematik und Technik". Die genauen Titel der Vorträge können dem Programm entnommen werden.



Festakt "30 Jahre Studium und Praxis e.V."



Am Nachmittag des WiMa-Kongresses findet der Festakt zum 30-jährigen Bestehen von Studium und Praxis e.V. statt. Dr. Margret Klinkhammer, Gründungsvorsitzende von Studium und Praxis e.V., wird dabei die Universitätsmedaille durch Prof. Dr. Michael Weber, Präsident der Universität Ulm, verliehen. Die Universitätsmedaille wird vom Senat an Persönlichkeiten überreicht, die sich um die Universität Ulm verdient gemacht haben. Dr. Margret Klinkhammer ist bis heute mit der Universität Ulm stark verbunden. Sie war langjähriger Vorstand von Studium und Praxis und trug maßgeblich zur Entstehung und Gestaltung des Mentoring-Programms bei, welches sich seit 2006 bei Studium und Praxis etabliert hat. Zudem ist sie Mitglied im Beirat Wirtschaft der Universität Ulm.



Im Anschluss an die Verleihung wird Prof. Dr. Ulrich Holzbaur, Gründungsmitglied von Studium und Praxis e.V. und Vorstandsmitglied in der Anfangszeit des Vereins,

einen Festvortrag mit dem Titel „30 Jahre S&P - so what“ halten.



Der Festakt beginnt um 15.15 Uhr und findet im Hörsaal H20 statt.



Absolventenlounge



Alumni von Studium und Praxis e.V. haben die Möglichkeit an der Absolventenlounge am WiMa-Kongress teilzunehmen. Die Absolventenlounge findet von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt und bietet die Möglichkeit zum Austausch mit ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Zudem ist es eine hervorragende Gelegenheit sein Netzwerk zu erweitern.



Homecoming Day



Im Anschluss an die Feststunde, ca. 18.00 Uhr: Homecoming Day“. Wir laden alle Helfer, Vereinsmitglieder von Studium und Praxis e.V., Fakultäts- und Firmenvertreter zum Homecoming Day ein. Bei Live Musik mit der Tom Lehner Band, reichhaltigem Buffet und Getränken kann der Messetag in festlicher Atmosphäre seinen Ausklang finden.



Informationen zum Verein Studium und Praxis e.V. finden Sie auf der Homepage www.sup-ulm.de



​EINTRITT FREI