Wissen erleben - Uni Ulm in der Stadtmitte

EcoHealth: Wie beeinflussen Umweltveränderungen die Gesundheit von Tier und Mensch? Zeit : Samstag , 01.07.2017 11:00 Uhr

Ort : Sparkasse Ulm, Neue Kundenhalle , Neue Str. 66,

55. Vortrag aus der UUG-Vortragsreihe

Prof. Dr. Simone Sommer, Institut für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik

Intakte Ökosysteme sind von zentraler Bedeutung für die Gesundheit von Wild-, Nutztier und des Menschen - aber sie sind durch diverse Faktoren gefährdet. Unsere Biodiversität wird neben den 'üblichen Verdächtigen', wie Zerstörung des Lebensraumes, Verschmutzung und eingeschleppte, invasive Arten zunehmend durch Krankheiten bedroht. Die Zahl der wirtsübergreifenden Krankheitsausbrüche ("Zoonosen") steigt drastisch an.

Was sind die Ursachen zunehmender Infektionskrankheiten? Zusammenbruch der ursprünglichen Artengemeinschaften? Zunehmende Interaktion von Wildtier, Nutztier und Mensch in ursprünglichen Wildtierrefugien? Verlust der genetischen Variabilität und damit Anpassungsfähigkeit des Immunsystems?

Durch Kombination feldökologischer Freilandforschung und neueste Sequenzierungstechnologien können die evolutionsökologischen und genomischen Grundlagen untersucht werden, die die Anpassungsfähigkeiten von Wildtieren an veränderte Umweltbedingungen und ihren Gesundheitszustand beeinflussen. Der Gesundheitszustand der Tiere ist dabei letztlich auch für den Menschen von ganz besonderer Bedeutung: Bei starker Vermehrung von Pathogenen in gestressten Tierpopulationen steigt deren Mutationsrate und damit auch potenzielle Übertragungsmöglichkeiten auf andere Arten.