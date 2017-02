Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab 01.04.2017, 6 Monate mit Verlängerungsoption

Arbeitsort: Bietigheim-Bissingen

Projekt-ID: 20170387 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An vierzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Unser Kunde ist als Ingenieurdienstleister schwerpunktmäßig in der Automotivebranche tätig. Dabei unterstützt er seine Kunden operativ in der Entwicklung und steht strategisch zur Seite. Zur weiteren Unterstützung im HR- und Finanz-Bereich suchen wir ab sofort einen Absolventen (m/w) mit Fokus Automotive.

Was Sie erwartet:

Eigenständige Organisation, Vorbereitung und Erstellung von Unterlagen für Gesellschafterausschusssitzungen, Zielvereinbarungsprozesse, Managementworkshops etc.

Selbständige Erstellung von Präsentationsunterlagen

Unterstützung des Personalleiters im Bereich Führungskräftebetreuung

Bewerbermanagement und Personaladministration (SAP)

Allgemeine organisatorische Aufgaben wie z.B. Terminkoordination, Korrespondenz, Reiseplanung etc.

Was Sie mitbringen sollten:

Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbar

Erste Berufserfahrung in einem der genannten Bereiche wünschenswert

Sicherer Umgang mit MS Office

Hohe zeitliche Flexibilität und räumliche Mobilität aufgrund von zwei Standorten (Weissach/Bietigheim-Bissingen)

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Selbständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

Was wir Ihnen bieten:

Interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben

Zusammenarbeit mit einem sehr guten, hoch qualifizierten Team

Flache Hierarchieebenen und kurze Entscheidungswege

Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20170387 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.