ERFOLG IST EINSTELLUNGSSACHE

DU HAST IN DER HAND

Deine Zukunft bei der Nr. 1.

Starte in einem der Wachstumsfelder überhaupt: dem Specialist Recruiting.

Wohin führt Deine Reise mit Hays? In das Herz der Wirtschaft. Hier triffst Du Menschen, die den

Pulsschlag des Geschäfts mitbestimmen. Gemeinsam geben wir den Karrieren von Experten neue

Impulse und schaffen Raum für Projekte führender Unternehmen.

Ob Einsteiger oder Profi: Du hast es in der Hand. Mit Hays wächst Du in kürzester Zeit in immer größere Verantwortung hinein.

Im Gepäck hast Du eine erfolgsorientierte Einstellung, kommunikatives Talent und Tatkraft. Alles Weitere lernst Du bei uns: Wir vermitteln Dir das nötige Know-how in unserem Trainingscenter. Anschließend erhältst Du gezielte Fortbildungen und ein Mentor steht Dir auf Deinem Weg zur Seite.