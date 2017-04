Im Institut für Finanzmathematik der Universität Ulm ist zum 1. Oktober 2017 eine Stelle für eine/n

Akademische/n Mitarbeiter/in (50%)

nach den Regelungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes befristet zu besetzen.

Voraussetzung ist ein sehr guter Masterabschluss in einem mathematischen Studiengang oder ein vergleichbarer Abschluss, sowie Interesse an zukünftiger Forschungsarbeit in mindestens einem der Gebiete Finanzmathematik, Finanzökonometrie, Statistik stochastischer Prozesse, Stochastische Analysis, Stochastische Optimalsteuerung, Stochastische Prozesse oder Zeitreihenanalyse. Die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation (insbesondere Promotion) ist gegeben.

Zu den Aufgaben der Stelle gehört die Mitarbeit bei den Lehraufgaben des Instituts, wobei das Lehrdeputat der Stelle 2 Semesterwochenstunden beträgt. Die Sprache der Lehrveranstaltungen ist in der Regel Englisch, daher sind bei Einstellung keine Deutschkenntnisse vonnöten. Die Vertragsdauer richtet sich nach dem Qualifizierungsziel. Eine zukünftige Aufstockung der Stelle (durch Drittmittel) wird angestrebt.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und bittet deshalb qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 21. Mai 2017 vorzugsweise in elektronischer Form an

Universität Ulm

Herrn Prof. Dr. Robert Stelzer

Institut für Finanzmathematik

Helmholtzstraße 18

89081 Ulm

Deutschland

E-Mail

Bitte geben Sie auf dem Briefumschlag oder im Betreff der E-Mail die Kennziffer 38 an.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

Die Einstellung erfolgt über die Zentrale Universitätsverwaltung.