Die Abteilung Zulassung im Dezernat Studium, Lehre und Internationales der Universität Ulm sucht vom

05. Juli 2017 bis 20. Juli 2017 drei Aushilfskräfte (Vollzeit)

19. Juni 2017 bis 20. Juli 2017 eine Aushilfskraft (halbe Stelle)

zur Unterstützung der hochschuleigenen Auswahlverfahren für das Wintersemester 2017/18.

Ihre Aufgaben:

Bewerten von Zulassungsanträgen

Datenerfassung

Unterstützung der Sachbearbeiter*innen in den Zulassungsverfahren für BSc- und MSc-Studiengänge

Unterstützung des Bewerbungsverfahrens DoSV der Stiftung für Hochschulzulassung

Auskunftserteilung an Studienbewerber*innen (deutsch/englisch)

Bearbeitung von Anfragen (deutsch/englisch)

Sie bieten:

Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

Hohe Belastbarkeit/Stresstoleranz

Gewissenhafte Arbeitsweise

Flexibilität

Deutschkenntnisse sind erforderlich

Englischkenntnisse sind von Vorteil

Die Arbeitszeit liegt zwischen 20 (Teilzeit) und 39,5 (Vollzeit) Stunden pro Woche. Die Bereitschaft zur evtl. Wochenendarbeit muss gegeben sein.

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 2 TV-L.

Kurzbewerbungen mit Lebenslauf sind bis zum 3. März 2017 per E-Mail in einer pdf-Datei unter der Kennziffer 17 einzureichen.

Von Bewerbungen in Papierform ist grundsätzlich abzusehen. Für weitere Auskünfte erreichen Sie Herrn Glembek via Email oder unter 0731/50-31044.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

Die Einstellung erfolgt durch die Zentrale Universitätsverwaltung.