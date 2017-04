univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An vierzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für unsere Kunden aus allen Branchen im Raum Stuttgart suchen wir fortlaufend engagierte und begeisterungsfähige Einsteiger (m/w) im SAP-Umfeld. Neben der Möglichkeit wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln, bekommen Sie die Chance, Ihre Fachkenntnisse zu vertiefen.

Was Sie erwartet:

• Projektunterstützung im SAP-Umfeld

• Anwendung der SAP-Module

• Durchführung von Prozessoptimierungen und Systemanpassungen

• Einarbeitung in Prozesse und SAP-Funktionen

• Integration zwischen den SAP-Modulen

Was Sie mitbringen sollten:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar

• Erste praktische Erfahrungen im SAP-Umfeld

• Interesse an IT-Themen

• Eigenverantwortliches und strukturiertes Arbeiten

• Bereitschaft, sich in Themen einzuarbeiten

Was wir Ihnen bieten

• Teilnahme an Schulungen der univativ academy

• Eine attraktive Vergütung und ein angenehmes Arbeitsklima

• Ein innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 40101004 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Manuel Weimer

0711 / 722 07 486

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com