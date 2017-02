Das Musische Zentrum der Universität Ulm sucht zum Wintersemester 2017/2018

eineN Chor-LeiterIn

(den Universitätschor mit 40jähriger Tradition und ca. 100 Sänger/innen sowie den seit 2012 bestehenden Kammerchor mit etwa 50 Sänger/innen).

Die Leitung der Chöre erfolgt auf Honorarbasis im Rahmen eines freien Dienstvertrages und beinhaltet die künstlerische Leitung einschließlich der wöchentlichen Proben während der Vorlesungszeit im Umfang von etwa 4 Probestunden pro Woche, einem Probenwochenende je Chor und Semester, die künstlerische Planung und Durchführung mindestens eines Semesterkonzerts je Chor und ggf. weiterer Auftritte (z.B. musikalische Umrahmung von Universitätsveranstaltungen, Konzertreisen). Erwartet wird eine konzeptionelle Gestaltung und Weiterentwicklung des Chorbereichs. Bei den anfallenden organisatorischen Aufgaben erfolgt eine Unterstützung durch engagierte Organisationsteams in den Chören und das ZAWiW.

Wenn Sie über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Fachbereich Musik (z.B. Chorleitung, Schulmusik, Kirchenmusik), mehrjährige Erfahrung in Chorleitung und Stimmbildung, sowie über künstlerische und pädagogisch-didaktische Eignung zur Leitung eines großen heterogenen Chorbereichs und Erfahrung in der Vermittlung musikalischer Kenntnisse an Laien verfügen, daneben eine engagierte und motivierende Persönlichkeit sind, könnten wir zueinander passen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und ggfs. ein Probedirigat im Universitäts- und Kammerchor mit Ihnen.

Bitte senden Sie die Bewerbungsunterlagen zusammen mit Ihren Honorarvorstellungen an

Universität Ulm

Musisches Zentrum

Frau Burgmayer

ZAWiW

Albert-Einstein-Allee 11

89081 Ulm

Bewerbungsschluss: 31. März 2017

Bitte geben Sie die Kennziffer 16 an.