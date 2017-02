Consultant (m/w) Data Scientist – Hochschulabsolvent

Ref.Nr. 1314, Standorte: Aachen und Stuttgart

Wir steuern Großprojekte und reorganisieren Geschäftsprozesse in den Branchen Automobil, Energie, Luftfahrt und Telekommunikation. Als Spin-off des Fraunhofer Institutes 1996 gegründet, sind wir heute mehr als 3.100 P3-ler an über 40 Standorten im In- und Ausland.

Seit 1996 bieten wir Beratungs- und Management-Dienstleistungen für die europäische Automobil- und Zuliefererindustrie. Erfahrungsschwerpunkte liegen dabei in der Motorenentwicklung, bei Alternativen Antrieben, Infotainment-Systemen und in der Gesamtfahrzeugentwicklung. Als Organisationsberatung vernetzen wir sehr stark. Unsere Kompetenzschwerpunkte liegen unter anderem in der Qualitätssicherung, Produktion und im After-Sales.

Ihre Aufgaben

- Gewinnung von wertvollen Informationen aus vorhandenen, ungenutzten Datenquellen und Echtzeitdaten

- Analyse ungeordneter, heterogener Datensätze anhand statistischer und mathematischer Methoden

- Entwicklung und Ableitung von komplexen Algorithmen, um fundierte Ursachen- Wirkungszusammenhänge zu erschließen

- Erkennen von Zusammenhängen, versteckter Muster und verborgenen Trends

- Interpretation und Visualisierung gewonnener Informationen

- Beschreibung von Handlungsempfehlungen für das jeweilige Projektteam

Ihre Qualifikationen

- Abgeschlossenes Studium (Master/ Diplom) der Informatik, Mathematik, Physik

oder einem anderen quantitativem Bereich

- Denken in neue Richtungen und hervorragende analytische Fähigkeiten

- Technisches Verständnis und Offenheit für Wirtschaftsthemen

- Hohes Interesse an Big Data Technologien, Data Mining und Datenanalyse

- Teamfähigkeit, soziale Kompetenz sowie Kommunikationsstärke

Das erwartet Sie

- Eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem qualifizierten und engagierten Team

- Projektverantwortung von Anfang an mit weitergehenden Perspektiven

- Eine angemessene, leistungsorientierte Vergütung

- Mitwirkung an der Entwicklung eines dynamischen, international wachsenden Dienstleistungsunternehmens

- Ein Mentor der sie von Anfang an begleitet

- Eigenverantwortliche Projektarbeit bei unseren Klienten vor Ort

- Einsätze an unseren an unseren Standorten deutschlandweit

Wir freuen uns auf Sie

Bitte bewerben Sie sich über unser Karriereportal: karriere.p3-group.com.

Frau Julia Friz (Tel. +49 (0)711 252 749 0) steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.