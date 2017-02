Ihr Studium ist beendet – Ihre Karriere beginnt. Wollen Sie nun hoch hinaus und anspruchsvolle Gipfel erklimmen?

Dann werden Sie ein Gipfelstürmer in der Consulting-Branche!

Bei der FAS AG begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zum Berater mit Fokus auf Finance Consulting oder Valuation & Transaction Services. 100 Mitarbeiter an sieben Standorten setzen auf einen großartigen Zusammenhalt in unseren Teams, jede Menge Begeisterung bei der Arbeit sowie auf eine individuelle Entwicklung in unserem Unternehmen.

Starten auch Sie bei uns Ihren Gipfelsturm!