Tätigkeitsbeschreibung

Abbott ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich für die Gesundheit der Menschen weltweit einsetzt - durch fortschrittliche und ständig weiterentwickelte Produkte und Technologien in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung.

Abbott vertreibt ein breites Portfolio an führenden, wissenschaftlich entwickelten Produkten in den Bereichen Diagnostik, Medizintechnik, medizinischer Ernährung und etablierten Markenmedikamenten in über 150 Ländern und beschäftigt rund 77.000 Mitarbeiter weltweit.

In Deutschland ist Abbott mit ca. 2.600 Mitarbeitern in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Logistik und Vertrieb vertreten. Neben dem deutschen Hauptsitz in Wiesbaden hat Abbott Standorte in Ettlingen, Hannover, Ludwigshafen, Neustadt am Rübenberge, Wetzlar und Witten

Gebietsleiter (m/w)

Abbott Diabetes Care sucht motivierte und engagierte Sales Professionals (m/w) für das Gebiet

Reutlingen/Ulm/Schorndorf

Die Sales Professionals helfen uns unser innovatives Diabetes Care Portfolio rund um die Innovation FreeStyle Libre zu einem großen Erfolg im Markt werden zu lassen! Ergreifen Sie eine aktive Rolle, entwickeln Sie Ihre Karriere und vernetzen Sie sich schon heute mit uns und lernen Sie die vielfältige Welt von Abbott kennen.

Hauptaufgaben:

Erfolgreiche Besprechung eines hoch innovativen Diabetes Care Portfolios, mit speziellem Fokus auf unser Flash Glucose Monitoring, zur gezielten Umsatzmaximierung

Pflege bestehender Kundenbeziehungen sowie Gewinnen neuer Kunden für unsere Produkte durch routinemässige Kundenbesuche entsprechend der Zielvorgaben (Tage im Außendienst, Besuchsfrequenz, etc.)

Vorbereitung und Unterstützung der Einführung neuer Produkte / Technologien im zugewiesenen Gebiet.

Unterstützung eines effektiven, regionalen Key Opinion Leader (KOL) Managements.

Entwicklung von Maßnahmen (gemeinsam mit dem Vorgesetzten) zur Gewinnung und Bindung strategisch wichtiger Kunden.

Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsbeobachtung

Durchführung von Produktschulungsveranstaltungen im Gebiet.

Tägliches Reporting über das CRM-System sowie termingerechte und exakte Durchführung aller administrativen Aufgaben gemäß der Vorgaben des Bereichs bzw. des Vorgesetzten (Team-Telefonkonferenzen, E-Mail Kommunikation, etc.).

Qualifikation:

Hochschulabschluss in einer betriebs-/naturwissenschaftlichen Disziplin bzw. als Mediziner

Alternativ Fortbildung zum geprüften Pharmareferent/-in (IHK) und/oder Diabetesberater/-in bzw. Ernährungsberater

Mehrjährige, nachweislich erfolgreiche Erfahrung als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst eines medizintechnischen/ pharmazeutischen Unternehmens, bzw. alternativ als Quereinsteiger aus dem FMCG-Geschäft (Fast Moving Consumer Goods)

Idealerweise erste Vertriebserfahrung im Diabetes Care Markt

Idealerweise Kenntnisse der Diabetes-Branche und der lokalen Marktbedingungen

Hohe verkäuferische Kompetenz

Kommunikations- und Verhandlungsgeschick

Flexibilität und ausgeprägte Fähigkeiten im aktiven Zuhören

Fließend in Deutsch sowie gute Englischkenntnisse

Sie finden bei uns einen spannenden Job und vielfältige Mitarbeiterangebote, die Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Work Life Balance helfen. Daneben bieten wir Ihnen mehr als ein attraktives Gehalt für die Arbeitsleistung. Wir bieten Ihnen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten durch ein gezieltes Talent- Management-Programm sowie eine positive, lebendige Unternehmenskultur, in der Ihre Leistung anerkannt und entsprechend vergütet wird. Dazu gehören eine weit überdurchschnittliche betriebliche Altersvorsorge, interessante Möglichkeiten zur Vermögensbildung sowie Stipendien für Kinder und ein aktives Gesundheitsmanagement.

Abbott zeichnet sich durch Diversität und Internationalität aus.

Daher begrüßen wir Vielfalt bei unseren Bewerbern, insbesondere auch von chronisch kranken und schwerbehinderten Menschen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei uns.

Wir freuen uns auf Sie!