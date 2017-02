Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab 01.03.2017, 6 Monate

Arbeitsort: Böblingen

Projekt-ID: 20170350 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An vierzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für unseren Kunden, einen international tätigen Automobilhersteller, suchen wir einen neuen Mitarbeiter (m/w) zur Unterstützung des bestehenden Teams im operativen Betrieb von Data-Warehouse-Lösungen. Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem engagierten Team.

Was Sie erwartet:

• Installation und Wartung der Systemkomponenten

• Aufnahme und Umsetzung von Anforderungen

• Analyse und Lösung von Softwareproblemen

• Kooperation mit dem internen Rechenzentrum

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder eines vergleichbaren Studienganges

• Erfahrung im Umgang mit Oracle-Datenbanken, v.a. SQL und PL/SQL

• Kenntnisse in der Softwareentwicklung mit agilen Methoden

• Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise

• Gute Englischkenntnisse

Was wir Ihnen bieten:

• Spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit immer neuen Herausforderungen

• Zusammenarbeit mit einem sehr guten, hoch qualifizierten Team

• Flache Hierarchieebenen und kurze Entscheidungswege

• Eine attraktive Vergütung und ein angenehmes Arbeitsklima

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20170350 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Ellen Alber

0711 / 722 07 48 5

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.de