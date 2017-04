Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab sofort, 8 Monate, mit Verlängerungsoption

Arbeitsort: Sindelfingen

Projekt-ID: 20171024 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für unseren Kunden, einen mittelständischen IT- und Telekommunikationsdienstleister, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Spezialisten (m/w) für IT-Systeme. Sie sind verantwortlich für das Installieren, Konfigurieren und Betreiben von vernetzten Systemen der Auftraggeber. Wenn Sie neben fundierten IT-Kenntnissen erste einschlägige Praxiserfahrung mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Was Sie erwartet:

• Analyse und Bewertung des Bedarfs der Kunden an Soft- und Hardware

• Installation, Konfiguration sowie Optimierung der Software und der IT-Systeme

• Erstellung von Konfigurations- sowie Schulungs- und Anleitungsunterlagen

• Migration und Implementierung der Software bei Kunden sowie Support (Managed Services)

• Verwaltung der Server und Anwendungen mit den Schwerpunkten Microsoft und VMware

• Umsetzen neuer Sicherheitskonzepte

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation

• Erste Praxiserfahrung im Bereich Support/Managed Services

• Gute Kenntnisse in Microsoft und VMware

• Gute Englisch-Kenntnisse

• Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

Was wir Ihnen bieten:

• Täglich neue Herausforderungen im Rahmen unserer Projekte

• Ein innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld

• Eine erfolgreiche und motivierende Unternehmenskultur

• Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20171024 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Ellen Alber

0711 / 722 07 48 5

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com